مودريتش: أتمنى استبدال بعض ألقابي مع ريال بلقب لكرواتيا

لوكا مودريتش

أكد لوكا مودريتش نجم وسط ملعب منتخب كرواتيا وريال مدريد على أمله في الحصول على لقب مع بلاده قبل اعتزاله كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب كرواتي، وأكد خلالها أهمية الإنجازات الدولية مع منتخب بلاده بالنسبة له.

وقال مودريتش بعد تسلمه الجائزة متفوقاً على أقرانه إيفان راكيتيتش وماتيو كوفاتشيتش: "يبدو أني لن أستطيع التحدث في الأمر دون بعض الدراما.

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"نجحنا في ريال مدريد هذا الموسم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد مشوار كان الأصعب على الاطلاق، واجهنا أبطال فرنسا وإيطاليا وألمانيا ثم ليفربول في النهائي، استحققنا اللقب بكل تأكيد.

"لكني أتمنى لو أستطيع أن استبدل بعض ألقابي مع ريال مدريد بإنجاز واحد كبير مع منتخب كرواتيا".

يذكر أن منتخب كرواتيا يشارك في كأس العالم منتصف الشهر الجاري ضمن مجموعة تضم أيضاً منتخبات الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا.