ميسي يسعى لتخطي رقم بيليه التاريخي

ليونيل ميسي

يواصل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة طريقه نحو تحطيم المزيد من الأرقام القياسية التي تقف في مسيرته الكروية المتبقية، حتى يتمكن من تخليد اسمه أسطورة تاريخية رياضية يتذكرها جميع محبي ومتتبعي كرة القدم طويلاً.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الهداف الأرجنتيني تمكن من تحطيم الرقم القياسي التاريخي لغيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ، الذي سجل 565 هدفاً مع فريقه، بعد أن أحرز هدفي البارسا في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن البرغوث الأرجنتيني بات يمتلك في رصيده التهديفي 566 هدفاً، منذ انضمامه إلى البارسا، قبل 14 عاماً، ليصبح الطريق أمامه سالكاً نحو إزاحة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عرش اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف مع نادٍ واحد.

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وأوردت الصحيفة أن أمام ميسي 77 هدفاً فقط مع برشلونة حتى يتمكن من الوصول إلى الرقم الذي يملكه بيليه، والبالغ 643 هدفاً طيلة مسيرته الاحترافية رفقة سانتوس بين أعوام 1956 و1974، خاصة أنه لا يزال في صفوف البارسا، ولم يغادره حتى الآن.

وأصبح الطريق معبداً أمام ميسي لتحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته، بعد أن غادر منافسه كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، الذي سجل 450 هدفاً مع الملكي نحو يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



ويتفوق ميسي صاحب الـ 31 عاماً، الذي حل ثانياً خلف بيليه، كأفضل لاعب سجل أكبر عدد من الأهداف مع فريق واحد، متفوقاً على مولر (565 هدفاً مع بايرن ميونيخ)، والبرتغالي يوزيبيو (473 هدفاً مع بنفيكا)، ومواطنه رونالدو (450 هدفاً مع ريال مدريد)، والويلزي إيان راش (349 هدفاً مع ليفربول).