ديبالا يرد على شائعات انتقاله لمانشستر يونايتد

باولو ديبالا

أكد المهاجم باولو ديبالا أنه لا يفكر إطلاقاً في سوق الانتقالات خلال الوقت الحالي من مسيرته الكروية.

ويقدم الدولي الأرجنتيني مستويات مميزة مع يوفنتوس هذا الموسم، مواصلاً تثبيت نفسه كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا.

وبطبيعة الحال يستمر ارتباط إسم الأرجنتيني بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى أبرزها مانشستر يونايتد، وهو ما رد عليه اللاعب بنفسه في حوار مع صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وقال ديبالا بتصريحاته: "لا أفكر في سوق الانتقالات الآن.

"أنا سعيد جداً في يوفنتوس وتركيزي منصب على الفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق.

"الشعار الأول في يوفنتوس هو الفوز بالألقاب، ربما يكون دوري الأبطال الحلم الأكبر لنا هذا الموسم".

يذكر أن ديبالا البالغ من العمر 25 عاماً انضم ليوفي بـ 32 مليون جنيه استرليني قادماً من باليرمو منذ 3 أعوام.