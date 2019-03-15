ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

توقعت صحيفة كتالونية أكثر سيناريو مثير في ختام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بصدام بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بقميصي برشلونة ويوفنتوس، إذ يسمح مسار القرعة بمواجهتهما في المباراة النهائية في مدريد.

وسألت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تعليقها على قرعة دور الثمانية ونصف النهائي في دوري الأبطال: "ميسي ورونالدو وجهاً لوجه في نهائي مدريد؟"، إذ لا يمكنهما الالتقاء قبل المباراة النهائية التي ستُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، وذلك بسبب نظام المربع الذهبي.

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وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بين يوفنتوس وأياكس، وسيلتقي الفائز مع مانشستر سيتي أو توتنهام، أما في النصف الآخر من القرعة فيلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد، ويلتقي الفائز منهما مع ليفربول أو بورتو.

وفي حال تخطى يوفي عقبة أياكس ثم اجتياز سيتي، وبالمثل إذا تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد ثم تخطى ليفربول، فإن الصدام المرتقب سيحدث بين رونالدو وميسي، وإذا نال أحدهما اللقب، فإنه قد يحسم بنسبة كبيرة الكرة الذهبية لعام 2019.

والتقى ميسي ورونالدو مرة واحدة في نهائي دوري الأبطال في نسخة 2009، حينُ كان رونالدو يمثل مانشستر يونايتد، وأحرز برشلونة اللقب بفوزه (2–0)، وسجل ميسي هدفاً إلى جانب سامويل إيتو.