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ميسي يستهدف 3 أرقام قياسية في الدوري الإسباني خلال 2019

ميسي يستهدف 3 أرقام قياسية في الدوري الإسباني خلال 2019
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نشر 02 كانون الثاني/يناير 2019 - 07:49 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

سيكون الوصول إلى المئوية الرابعة في الدوري الإسباني أقرب رقم قياسي سيحققه ليونيل ميسي مع برشلونة بدخول العام الجديد، حيث يملك حتى الآن 398 هدفاً في 433 مباراة شارك فيها، ولا ينقصه إلا هدفين لبلوغ الهدف رقم 400.

من جانب آخر، يملك الأرجنتيني 159 "آسيست" في ذات المنافسة، مقابل 106 أهداف و28 "آسيست" في دوري أبطال أوروبا.

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على صعيد متصل، سيعمل "ليو" على تحقيق لقب هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة في تاريخه ومعادلة رقم أسطورة أتلتيك بيلباو تيلمو زارا، مع العلم بأن ميسي يحتاج أيضاً إلى 11 فوزاً لمعادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات في البطولة والمسجل باسم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، ذلك أن ليو فاز 324 مرة من أصل 433 مباراة خاضها في الليغا.

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