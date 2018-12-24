ما هي الأطعمة والمشروبات المفيدة لحامل؟

الفواكه مهمة للحامل والجنين لاحتوائها على الفيتامينات المختلفة

تحرص المرأة على صحّتها خلال فترة الحمل من خلال الاهتمام بتناول الطّعام الصحيّ والمتنوّع للحصول على العناصر والمعادن اللازمة لتغذية جنينها، ومن بين تلك الأطعمة التي يُفضّل أن تتناولها بشكل منتظم هي السلطة، والتي تضمّ أنواعاً مختلفةً من الخضروات كالطماطم، والخيار، والأفوكادو، والخس؛ حيثُ تُعتبر هذه الأنواع من المصادر الجيدة للفيتامينات، والألياف، والأملاح المعدنية المفيدة بشكل كبير للحامل.

الأطعمة والمشروبات المفيدة لحامل:

1- تعتبر الفواكه مهمة للحامل والجنين لاحتوائها على الفيتامينات المختلفة.

2- الحبوب والخبز لاحتوائها على معادن وفيتامينات مختلفة، ويُفضل التركيز على الشوفان والقمح كوجبة فطور صحية.

3- الخضروات ومن أهمها الجزر، واللوبيا، والسبانخ، والفلفل الرومي، ويُفضل تناولها نيئة، أو كشوربة.

4- اللوز المجفف.

5- الماء الذي لا بد للحامل من تناول الكمية الكافية منه تجنباً للجفاف أو الإمساك.

6- عصير البرتقال لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

7- الحليب، والألبان، والأجبان، حيثُ تعتبر غذاءً متكاملاً يمد الجسم بالكمية الكافية من الكالسيوم، والفسفور، والبرويتنات اللازمة لنمو عظام الجنين، وللمحافظة على صحة أسنان وعظام الأم؛ لذا يُنصح بتناول ثلاثة أو أربعة أكواب منها يومياً.

8- الزبيب فهو غني بالألياف الغذائية، والحديد الذي يقي الحامل من الإصابة بفقر الدم.

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