برج السرطان يحتل المرتبة الرابعة من بين الأبراج الفلكية، وطبيعته مائي، كوكبه عطارد، ومن صفات برج السرطان أنه برج ليلي وأنثوي، تسيطر عليه القيم الإنطوائية فيظهر كشخص غامض، منغلق، لا يشرك أحد في آرائه، وافضل وقت لبرج السرطان هو الليل المقمر، وهو من الأبراج التي تستسلم دائماً للأحلام.

برج السرطان يملك إحساس بالدعابة ونكاته بالغة الذكاء ونابعة من أعماق نفسه، برج السرطان إنسان متشائم لأبعد الحدود، ولكنه لا يذرف الدموع أبداً، وما يعذبه هو أنتظاره الدائم للمصائب المستقبلية، وهو من الأبراج سرعان وما تجرح وتصاب بالأذى، وهو خير ما يحفظ السر وخير صديق.

ومن مواصفات إمرأة برج السرطان من النساء المناضلات في حقوق المرأة، ومن صفات إمرأة برج السرطان أنها عاطفية جدًا ورومانسية جدًا، وسهلة الكسر، وهي تحب أن تحمي مشاعرها.

برج السرطان مميزات وعيوب

مميزات برج السرطان

من مميزات برج السرطان أنه يهتم بالأشخاص الذين حوله ويتمسك بهم ولا يخونهم أو يتخلى عنهم.

برج السرطان يمتلك مشاعر وعواطف يشاركها مع الأشخاص الآخرين وهذا الشىء يجعله شخص ثقة.

يتمتع برج السرطان بخيال واسع.

يتمتع بحدس قوي لكشف نوايا واسرار الأشخاص الذين حوله.

لديه قدرة على إقناع الآخرين.

يمنح أصدقائه وعائلته دعم معنوي وعاطفي للآخرين ويتعاطف معهم.

عيوب برج السرطان

حساس ويتاثر من اصغر واتفه الأمور، ويعتبر من الشخصيات التي لا يمكن التعامل معها بأريحية.

من الأبراج التي تتصف بالشك ودائماً يحمي نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله.

كثير التفكير ويعتمد على الخيال والأفكار والمشاعر مما قد يضعه في مشاكل ويصبح منزعج من الأشخاص الذين حوله.

دائماً يرى الجانب السلبي في الامور التي تحصل معه قبل الجانب الإيجابي.

لا يسامح من يؤذيه ويجرح مشاعره.

مزاجي جداً وممكن أن يتبدل مزاجه خلال لحظات إذا لم يجد تقدير من الأشخاص الذين حوله.

صفات برج السرطان الرجل في الحب

عاطفي جداً، يعتبر الحب والعلاقات العاطفية لها مكانة كبيرة عنده.

حنون ويهتم بالآخرين.

خجول من ناحية التعبير عن عواطفه ومن الصعب كسب ثقته.

يستغرق وقت طويل في اختيار شريكة حياته.

حساسية برج السرطان

برج السرطان من أكثر الأبراج حساسية في العواطف والمشاعر، وسريع البكاء ويتاثر بأقل كلمة توجه لهم، عاطفة برج السرطان تتغلب على عقلها.

نقاط ضغف رجل برج السرطان

حساسية زائدة.

الهروب من مواجهة المشاكل.

مزاجية.

الأنانية في الحب.

الكسل وعدم الرغبة في التطور.

لا يحب مولود السرطان السفر.

كثير الشك.

نقاط ضعف امرأة برج السرطان

مطيعة

لينة وقوية في نفس الوقت

تحب التحفظ على شخصيتها

حساسة كثيراً

تتبع حدسها في الحكم على من حولها

لا تقع في الحب بسهولة

انطوائية على نفسها

كيف تتعامل مع رجل برج السرطان عندما يتجاهلك؟

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