7 خطوات بسيطة لوضع مكياجك اليومي

في كل مرة تذهبين بها إلى الخارج إن كان ذهابك إلى العمل أو الجامعة وغيرها، لايتطلب الأمر وضع كميات كبيرة من مساحيق التجميل التي تقوم بزيادة مشاكل البشرة مع التقدم بالعمر، أنت فقط تحتاجين لوضع مكياج ناعم طبيعي لإبراز جمالك بشكل لائق ولطيف.

إليك هذه الخطوات البسيطة والسهلة لتطبيق مكياجك اليومي:

1- أولاً قومي بوضع الكريم المرطب على وجهك كاملاً، ثم القليل من كريم الأساس بشرط أن يكون مماثل للون بشرتك ثم وزعيه بواسطة أصابعك.

2- استخدمي فرشاة صغيرة أو سفنجة رطبة لوضع القليل من الكونسيلر على المناطق الداكنة من وجهك.

3- إن كنت ترغبين بتعزيز إشراقة وجهك وزعي القليل من البودرة على كامل وجهك.

4- لإبراز جمال عينيكي اختاري لون محايد رقيق من ظلال العيون وضعيه على عظمة الحاجب بواسطة فرشاة ناعمة، أما على وسط الجفن المتحرك اختاري لون ظلال عيون ناعم بواسطة أصبعك.

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5- أما بالنسبة لحواجبك اكتفي بملئ الفراغات الموجودة فيها، ولاتنسي وضع المسكارا على رموشك.

6- ثم ضعي القليل من الهايلايتر على الخدين، وجسر الأنف وتقوس الشفة للحصول على إطلالة مشرقة.

7-قومي بتحديد شفاهك بقلم التحديد بلون قريب من لون شفاهك ليعطي لون طبيعي، ثم طبقي أحمر الشفاه من نفس اللون.

هكذا تكوني قد حصلتي على طلة مشرقة بدون أن تتأثر بشرتك بالمساحيق الكثيرة التي كنتي ستضعينها.