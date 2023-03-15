البوابة - تزامنًا مع عيد الأم وشهر رمضان المبارك، وفيما يلي نقدم لكم دعاء للأم المتوفية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعائكم ودعائنا:

دعاء للأم المتوفية

اللهم إرحم من تساوت عندهم الأوقات لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يُضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقهم بفيض من جنتك.

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْهُا، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

اللهم يا رب نقيها من ذنوبها كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، واغفر لها بقدر ما قدمته لنا من رعاية وعطاء.

يا إلهي أنت الغني ونحن إليك فقراء، فاللهم أغني عن عذاب روحها.اللهم ثبت أقدامها على الصراط المستقيم.

اللهم تقبل دعائي يا رب العالمين، وأعفو عنها فهي كانت مؤمنة بالله عز وجل ومسلمة بالإسلام.

دعاء للأم المتوفية قصير

اللهم إن كانت محسنة؛ فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة؛ فتجاوز يا أرحم الراحمين عن سيئاتها وخطاياها واغفر لها، بكرمك، وجودك، وعفوك، ورحمتك، يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا رب هون عليها ضمة القبر، وظلمته.

اللهم تجاوز عن سيئاتها، وارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء، لا بعملها يا جواد، يا كريم، يا واسع المغفرة.

اللهم يا رب يمن كتابها، وأجعل الريان بابها، اللهم أرزقها منزلة الصديقين والنبيين والشهداء، اللهم يا رب ارزقها النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقها الثبات عند السؤال، يوم العرض عليك يا كريم.

اللهم آنس وحشتها، واجعل الجنة لقائنا يوم القاء، اللهم اجعل تعبها على تربيتنا من سهر ومشقة، مغفر لها، ورحمه لها، ومنزلة أعلى في جنة الخلد يا منَّان، يا عظيم.

دعاء للأم المتوفية مستجاب

اللهم جافي بين جنب أمي والأرض، واجعله أحن إليها منا.

اللهم وسع قبر أمي واجعله مد بصرها.

اللهم يا رب ارزق أمي نعيم وسعادة الجنة، وارزقها من طيبات الجنة.

اللهم يا رب أرزق أمي شربة هنيئة من يد النبي الكريم، واجعلها في أعلى العليين.

اللهم ارزقها الرحمة بدعائنا لها، وخفف عنها واغفر لها وارحمها.

اللهم اجعل صلاتها وذكاتها وقيامها وركوعها شفيعًا لها.

ربنا اجعل القرآن شفيع لها، ونور لها في ظلمات القبر.

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