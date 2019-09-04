طبق ستيك الدجاج من الأطباق الرئيسية المتميزة بمذاقها الرائع ويمكن تحضير الستيك بنوعيه المشوي أو المقلي وبطرقٍ متعددة، فهناك ستيك الدجاج بالكريمة، وستيك الدجاج بالصوص الأحمر، وستيك الدجاج مع الفطر، الأمر الذي يجعل من هذه الوجبة طبقاً غنياً ومشبعاً لاحتوائه على البروتينات النباتية والحيوانية في آنٍ واحد.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل ستيك الدجاج مع الفطر:

مقادير ستيك الدجاج مع الفطر:

- أربع قطع من ستيك صدر الدجاج متوسطة الحجم.

- أربع حبات من الفطر الطازج والمقطع إلى شرائح رفيعة.

- بصلة كبيرة مقطعة إلى قطعٍ صغيرة.

- كوب من الكريمة المخفوقة المخصصة للطبخ.

- ثلاثة فصوص من الثوم المقطع إلى قطع كبيرة الحجم.

- ربع كوب من الماء.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

- مكعب من مرق الدجاج.

- ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الأسود.

- كمية مناسبة من أوراق البقدونس الطازج والمفروم ناعماً للتزيين.

طريقة تحضير ستيك الدجاج مع الفطر:

- أولاً نحضر ستيك صدور الدجاج، وندقها حتى يصبح سمكها رفيعاً بعض الشيء.

- ثم نسخن زيت الزيتون على النار، ثم نضيف إليه مباشرة البصل والثوم والفطر، ونحرك المقادير حتى يُصبح البصل ذهبي اللون.

- ثم نضيف إلى المكوّنات ستيك صدور الدجاج المدقوقة، ونقلبها مع الفطر والبصل بطريقةٍ جيدة.

- ثم نخفف درجة الحرارة تحت المقلاة، ونغطيها لمدة دقيقتين.

- ثم نضيف إليها مطحون الفلفل الأسود، والملح، والماء، ومخفوق كريمة الطبخ، إضافة إلى مكعب مرق الدجاج.

- ثم نقلب المقادير ونغطي المقلاة ونتركها على نارٍ خفيفة لمدة خمس عشرة دقيقة حتى ينضج الدجاج وتتجانس المقادير مع بعضها.

- ثم نسكب ستيك الدجاج، ونوزع فوقه أوراق البقدونس المفروم لتزيينه، ثم نقدمه إلى جانب السلطة والأرز، وصحتين وعافية.

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