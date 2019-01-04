طرق صحية لإزالة ماكياج العيون

ينصح خبراء التجميل بتوزيع القليل من مزيل ماكياج العينين على قطعة صغيرة من القطن (shutterstock.com)

طريقة إزالة الماكياج تحتاج إلى قواعد ومراحل لحماية كل جزء منه على غرار العينين.

تزيل غالبية النساء مساحيق التجميل عن الوجه عادة خلال المساء، لتمنحه النظافة والنظارة، غير أن طريقة إزالة الماكياج تحتاج إلى قواعد ومراحل لحماية كل جزء منه على غرار العينين.

وتسهل المرأة أحيانا ودون قصد ظهور التجاعيد على وجهها، لاتباعها طريقة خاطئة في إزالة ماكياج العينين.

كما قد تتسبب على نحو غير مباشر في إصابة محيط العين الرقيق، ويمكن اتباع مراحل صحية للحصول على نتائج جيدة، من بينها عدم الإفراط في حك العيون ومحيطها لإزالة الآيلاينر أو الماسكارا غير المنفذين للماء.

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فتكرار الحك يكسر الحاجز الدفاعي للبشرة، ويتسبب في تمدد وترهل الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين، ويفتت بروتينات الإيلاستين التي تحافظ على البنية المشدودة للأنسجة.

وينصح خبراء التجميل بتوزيع القليل من مزيل ماكياج العينين على قطعة صغيرة من القطن، ووضعها على العين 30 ثانية، وتركها تفتت آثار الماكياج، ثم مسح العين بها بنعومة.

وللآثار المتبقية ينصح بتمرير عود الأذنين المكسو بالقطن، بمحاذاة الجفنين، باستعمال منظف الوجه. وفور الانتهاء، يجب توزيع قطرة من الكريم المخصص لمحيط العينين.