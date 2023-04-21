طريقة عمل كتف الخروف المشوي لغداء عيد الفطر

البوابة - تعرفي على كتف الخروف المشوي والمميز، جربيه في عيد الفطر بالخطوات البسيطة، وبمقاديرهم السهلة والمتوفرة في كل مطبخ لتحصلي على أفضل النتائج عند تحضيره على طريقة " مطبخ البوابة " المميزة الشهية، جربيهم الآن في منزلك وإسعدي عائلتك في عيد الفطر، ويقدّم مع الأرز والبطاطا والطّماطم والسلطة الخضراء أو خيار باللبن.

طريقة عمل كتف خروف مشوي لغداء عيد الفطر

مقادير كتف خروف مشوي

قطعة من لحم كتف الخروف

ملعقة حجم صغيرة قرفة مطحونة

2 من ورق غار

ملعقة حجم صغير زنجبيل مفروم

ملعقة حجم صغير من الكزبرة الناعمة

ملعقة حجم كبير هيل حب

4 حبات بطاطس مسلوقة

نصف كوب من زيت الزيتون

2 ملعقة حجم كبير بقدونس مفروم "للتزيين"

كوب واحد كبير من الماء

ملعقة حجم كبير دبس الرمان

حبة حجم كبير من البصل ومقطع أرباع

9 حبات من الثوم

نصف كوب من لبن زبادي

2 ملعقة حجم كبير خل البلسمك

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة حجم كبير ملح

ملعقة حجم صغير فلفل أسود

طريقة التحضير

أولاً قومي بغسل كتف الخروف أكثر من مرة وبطريقة جيدة.

ثم قومي بعمل شقوق صغيرة وذلك باستخدام السكين من جميع الجهات.

ثم قومي بوضع الكتف في صينية فرن بحجم كبير.

ثم ضعي البصل، واللبن الزبادي في الخلاط الكهربائي واخلطيهم بشكل جيد.

ثم قومي بإضافة الملح والزنجبيل وأضيفي الخل مع عصير الليمون واخلطيهم بشكل جيد.

ثم قومي بإضافة الكزبرة والقرفة والفلفل الأسود غلى المزيج واخلطيهم على سرعة متوسطة حتى تزيد كثافة القوام.

ثم قومي بسكب الصلصة على كتف الخروف ووزعيها بشكل جيد حتى تغطيه كاملاً.

ثم قومي بوضع الصينية في الثلاجة مدة ليلة حتى يتشرب الكتف.

ثم تخلّصي من الصلصة من على الكتف وقومي بإخراج الكتف من الصينية.

ثم ضعي زيت الزيتون وورق الغار، الهيل، الكزبرة، في نفس الصينية وقومي بتقليب الخليط على نار هادئة.

ثم أضيفي البطاطس وقلبي قليلاً ثم قومي برفعها واتركيها جانباً.

ثم أعيدي كتف الخروف إلى الصينية وقلبيه مع البهارات حتى يتغير لونه وقومي بوضع الماء.

ثم غطّي الصينية بورق قصدير وأدخليها إلى الفرن تقريباً ساعة ونصف حتى تنضج جيداً.

ثم قومي برفع ورق القصدير وادهني الكتف بدبس الرمان.

ثم أعيدي الصينية إلى الفرن حتى تتحمر جيداً.

وأخيراً، ضعي كتف الخروف في طبق التقديم مع البطاطس والطماطم وزينيه بالبقدونس، ثم قدميه وصحتين وعافية، وكل عام وانتم بخير.

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