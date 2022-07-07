فضل صيام يوم عرفة يوم الجمعة، هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم عرفة؟ هل من فضل لمجيء عرفة يوم الجمعة ؟ هل يجوز صيام عرفة يوم الجمعة منفردا؟ هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا يوم عرفة؟ متى يبدأ فضل يوم عرفة لغير الحاج؟ فضل يوم عرفة لغير الحاج، الأعمال المستحبة في يوم عرفة يوم الجمعة، أدعية يوم الجمعة ليوم عرفة، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

فضل صيام يوم عرفة يوم الجمعة

فضل صيام يوم عرفة يوم الجمعة أنها توافقت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج شعيرة من أعظم شعائر الإسلام ويميز الحج هذا العام أنه توافق يوم عرفة مع يوم الجمعة، فإن النبي عندما حج توافقت حجته يوم الجمعة مع يوم عرفة وخير ما طلعت فيه الشمس، وعمر رضي الله عليه عندما قال في يوم عرفة "اليوم أتمتت لكم دينكم"، وعندما تجتمع يوم عرفة يوم الجمعة فهما عيدان لأنه يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويوم عرفة ايضاً هو عيد، وخير الدعاء هو يوم عرفة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه ، وهي بعد العصر.

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم عرفة؟

نعم، يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق يوم عرفة، ولا حاجة لصيام يوم آخر.

هل من فضل لمجيء عرفة يوم الجمعة ؟

إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنه أفضل من سبعين حجة في غير جمعة، وفي نص الحديث الوارد: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة.

هل يجوز صيام عرفة يوم الجمعة منفردا؟

إذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا فيصح صومه ولا حرج عليه.

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا يوم عرفة؟

لا مانع من صوم يوم عرفة الموافق الجمعة منفردًا

متى يبدأ فضل يوم عرفة لغير الحاج؟

يبدأ يوم عرفة لغير الحاج من طلوع الفجر 8 يوليو/تموز 2022 وينتهي عند غروب الشمس 9 يوليو/تموز 2022، وهذا اليوم يصومه كثير من المسلمين لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

يعتق فيه الله تعالى المسلمين من النّار.

يغفر الله تعالى لعباده المؤمنين.

هو اليوم الّذي أخذ الله تعالى فيه الميثاق على بني آدم.

فضل يوم عرفة أنه من أفضل الأيّام عند الله تعالى.

أتمّ الله تعالى الدّين والنّعمة على المسلمين.

يُكفر الله تعالى ذنوب عامين.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة يوم الجمعة

بر الوالدين

الصدقة

قراءة القرآن

الاستغفار

الدعاء والمناجاة

الكبير والتحميد والتهليل

أدعية يوم الجمعة ليوم عرفة

اللهم في يوم الجمعة أسعدنا وارح قلوبنا وفرج همومنا وأبدل كل ضيق بفرح وكل عسر بيسر وسخر لنا من الأقدار.

اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان واسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءاً لكل محروم وشفاءاً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدَّين وقهر الرجال.

اللهم في يوم عرفة أشهدك أني لا أريد أن افرح وحدي فأسعد أحبائي واصدقائي أن كتبت بانفراج همي رجوتك ربي أن تفرج همومهم معي فأنا أحبهم لوجهك الكريم كما أحب لنفسي الخير أحب لهم الخير.

اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا دعوات مستجابة.

دعاء يوم عرفة مستجاب

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.

اللهم وفقني لما تحب، واجعلني لك كما تحب وترضى.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُجيب الدعوات ... اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك.

اللهم تقبل منا واقبلنا ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، وشتات الأمر.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهم تجلَّى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك.

اللهم جدد الإيمان في قلبي

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

اللهم ردني إليك ردًا جميلًا.

افضل دعاء في يوم عرفة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

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فضل صيام يوم عرفة