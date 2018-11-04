لحمية الأنف: الأسباب والأعراض

لحمية الأنف هي كتل من الأنسجة اللينة تتشكل في الأنف أو في الجيوب الأنفية

إن لحمية الأنف هي كتل من الأنسجة اللينة تتشكل في الأنف أو في الجيوب الأنفية إذا تخطى حجمها الحجم الطبيعي قد تمنع التصريف الطبيعي من الجيوب وعند تراكم المخاط في الجيوب يسبب تشوهاً في الأنف والحلق فيسبب المعاناة للكثير من الأشخاص الذين يعانون من اللحمية في الأنف. في هذا المقال من صحتي سنتكلم عن مسببات هذه المشكلة.

أعراض اللحمية:

لا يجب الخلط بين الزوائد الأنفية والأورام التي تتشكل في بعض المناطق في أجسامنا فإنها على عكس هذه الأخيرة نادراً جداً ما تكون خبيثة وقد تصيب الأشخاص بالكثير من الإنزعاجات الدائمة كعدم القدرة على الشم بشكل جيد أو سيلان الأنف وقد تتطور هذه الأعراض فتسبب الصفير والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية للأبخرة. يمكن للزوائد الأنفية أن تصيب أي شخص مهما كان عمره ولكنها أكثر ما تصيب الرجال الذين تخطوا الأربعين فنسب الإصابة بها لديهم أعلى بكثير من نسب إصابة النساء.



الأسباب:

في معظم اوقت يحدث إلتهاب اللحميات بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية وقد تتضخم عند بعض الأشخاص لأسباب غير واضحة، لذلك في هذه الحالة يجب الحذر والمراقبة عن كثب لأن تضخمها أثناء النوم قد يقطع الهواء عن الشخص ويمنعه من التنفس بشكل صحيح. أما من المسببات الأخرى لتضخم اللحمية فهو إلتهاب الأذن الذي يعرقل عمل أنابيب النفير وتصبح غير قادرة على الإستنزاف.



علاوة على ما ذكر إن وجود البكتيريا والفيروسات هي من الأسباب الرئيسة في تورم اللحمية الى جانب بعض العوامل الأخرى المسببة كالحساسية مثلاً أو فرط غاما غلوبين الدم أو التهاب اللوزتين أو اضطراب الجهاز المناعي عند الشخص.



في الكثير من الأحيان يختفي هذا التورم من تلقاء نفسه دون الحاجة الى المعالجة أما في بعض الأحيان التي لا يتوقف فيها عن النمو فيجب اللجوء إما الى العلاج الدائم أو عن طريق التخلص منه بشكل نهائي باللجوء الى عملية جراحية.



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