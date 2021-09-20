فتاة النافذة يصدم الجمهور بأحداث الحلقة القادمة.. وظهور شخصية "خيري" بشكل رسمي!

طُرح منذ ساعات الإعلان الثاني لمسلسل فتاة النافذة والذي يحقق نجاحاً كبيراً بجزئه الثاني من بعد نجاح ساحق للجزء الأول.

الإعلان الثاني للحلقة القادمة شكل صدمة للجمهور بسبب التصاعد الكبير في الأحداث والتي بدايتها كانت بصفع والدة نالان لزوج ابنتها بعدما وجدته برفقة عشيقته لتبدأ أحداث الطلاق تجد مسارها في العمل الدرامي. موظي والذي عاش حياته بدور مهمش شعر بحب والدته بعد أن وقفت بوجه زوجها ودافعت عن أولادها للمرة الأولى في حياتها من دون خوف أو تردد.

أحد أهم أحداث لحلقة القادمة ظهور شخصية "خيري" والذي سيعيش قصة حب مع نالان بحسب النسخة الأصلية من العمل، ويؤدي هذا الدور الممثل التركي "جيهانقير جيهان" والذي عرفه الجمهور من خلال مسلسل "اللهيب" الذي عُرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

قصة مسلسل فتاة النافذة !

تدور قصة العمل حول فتاة تدعى نالان حُرمت من عيش حياتها بشكل طبيعي بسبب والدتها التي كانت قد أنجبتها من دون زواج. نالان والتي ولدت في نفس وقت وفاة والدتها لم تعلم إلى حد الآن أن المرأة التي تناديها أمي هي جدتها، إذ أن الأخيرة أخفت حقيقة أن نالان هي حفيدتها وليست ابنتها وحرصت طوال حياتها على إبعادها عن الشُبان وابقتها تحت المراقبة عن طريق التتبع الدائم لهاتفها إضافةً إلى إلزامها على ارتداء مشد على جسدها لا يتم فتحه إلا بمساعدة شخص آخر.

حياة نالان كانت كارثة كبيرة لحد ما فُوجئت بطلب زواج من ابن صاحب الشركة التي تعمل معها، واعتقدت الفتاة أن حياتها ستتغير بزواجها من سيدات، إلا أن الشاب لم يتزوجها إلا لإرضاء عائلته وخصوصاً والده الذي أصر على ذلك.

سيدات يعيش حياة مزدوجة، إذ أن له عشيقة والتي هي أكبر منه ومتزوجة ولها طفلان كما أنها صديقة العائلة منذ أيام الدراسة، إلا أن ذلك كله لم يمنعهم من الإستمرار بما يفعلانه حتى بعد زواج الأخير وارتباطه بـ نالان.

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