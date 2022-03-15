بعد تناقل خبر وفاتها .. الأميرة نورة الفيصل تكشف أنها حية ترزق

ما يزال الشارع السعودي في حالة حداد حزنًا على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود التي وافتها المنية يوم الأحد الماضي، الموافق 13 مارس 2022.

وجاء في بيان الديون الملكي السعودي حينها أن الصلاة على الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود سيكون يوم الاثنين الموافق 11 / 8 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وعلى الرغم من بيان الديوان الملكي السعودي بأن الأميرة الراحلة هي ابنة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلا أن العديد من المواقع الإخبارية والصفحات المنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي ظنت بأن الأميرة المتوفاة هي نورة بنت فيصل بن عبد الرحمن آل سعود والتي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع إقامة فعاليات كأس السعودية للخيل 2022.

ودفعت الأخبار المغلوطة التي تم تداولها على نطاق واسع الأميرة نورة بنت فيصل أن تصدر بيانًا تؤكد فيه بأنها بخير وبأنها ما تزال على قيد الحياة وبأن الأميرة المتوفاة هي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز رحمها الله.

وجاء في البيان الذي نشرته الأميرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "ردًا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أود أن أؤكد أن الأميرة نورة بنت فيصل بن عبد الرحمن بخير وبصحة وعافية وأن من توفيت هي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز رحمها الله، وأطال في عمر الأميرة الراقية المحبوبة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن مدير عام تطوير القطاع وتنفيذ البرامج – هيئة الأزياء وزارة الثقافة".

وتأكيدًا على هذه المعلومات من خلال موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت، فإن الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن من مواليد 1988 أي أنها تبلغ من العمر 33 عامًا، في حين أن الملك فيصل توفي في عام 1975 أي أنه توفي قبل 47 عامًا.

الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن

الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن بن محمد آل سعود من مواليد 1988م.

أسست الأميرة أسبوع الموضة السعودي ومجتمع الأزياء السعودي في المملكة العربية السعودية.

أطلقت الأميرة في 19 سبتمبر (أيلول) 2018م أول أسبوع أزياء سعودي رسمي تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة.

تتولى الأميرة هي رئيسة شرفية لمجلس الأزياء العربي في الرياض Arab Fashion Council، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية.

تم افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس الأزيار العربي في العاصمة السعودية الرياض وتعيينها كرئيس شرفي للمجلس.

تتحدث الأميرة بجانب لغتها العربية الأم ثلاث لغات أخرى وهي اللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية بطلاقة.

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