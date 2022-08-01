فرقة رقص هندية تمثل سلطنة عمان في مسابقة دولية .. ونشطاء: ما في عُماني؟

كشف موقع إخباري هندي أن فرقة مكونة من 9 راقصين سيمثلون سلطنة عمان في مسابقة رقص دولية لفن الـ"هيب هوب" ستقام قريبًا في فينيكس بولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة.

وذكر موقع Daijiworld الإلكتروني أن فرقة الرقص تحمل اسم "المراهقين العرب" وتشكلت من أبناء الجالية الهندية في السلطنة.

ومن المقرر أن تشارك فرقة "المراهقين العرب" في المسابقة الدولية التي ستقام في الفترة ما بين 6 – 13 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 4 آلاف مشترك من أفضل راقصي الهيب هوب حول العالم.

وأشار الموقع إلى أن مسابقة الرقص تُعد من أكثر مسابقات الرقص شهرة وأصعب في العالم، وتسمى أيضًا "أولمبياد الرقص.

وذكر بأن الراقصة رينيسا والدر، ابنة السياسي السابق أجيث والدر، والتي تدرس في الصف العاشر في المدرسة الهندية، الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط.

وأشار إلى أن فرقة "المراهقين العرب" تتكون أيضًا من الراقصين، وهم ريشاب غوبتا، وشريكا شاجي، وديفيت كاشياب، وسنيها بوذا، وريزوين جوردي، وليندو راينر، وأنايدا شكريخودا، وفايديهي راستوجي، ونيا بيلواد.

وقال تيجاس أوداني جوبتا ، رئيس فريق المراهقين العرب، إن فريقهم هو الفريق الوحيد من الخليج الذي يحضر هذا الحدث المرموق.

جدل على تويتر في سلطنة عمان

أثار خبر تمثيل فرقة "المراهقين العرب" لـ سلطنة عمان في مسابقة دولية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

وتساءل النشطاء عن تشكيل فرقة من أبناء الجالية الهندية لتمثيل بلد عربي في مسابقة دولية، والتي جاءت تغريداتهم على النحو التالي:

كتب أحد النشطاء: "بغض النظر عن المسابقة وأهدافها.. بصفتهم ويش يمثلوا عمان؟".

وغرد ناشط آخر متسائلًا: "يعني لا يوجد جنسية أخرى في عمان للتجنيس والتمثيل خارجيًا إلا الهنود ليش الهنود بالذات؟!”

وتساءل مغرد آخر: "السؤال هو لازم نشارك في مثل هذه المسابقات؟.. وليش الأجانب يمثلون عمان".

وكتبت مغردة مستنكرة: "ليش يعني هنود يمثلوا بلدنا؟.. معقولة ما فيه ولا عماني يتقن هذا الفن؟.

فيما غردت المدونة سلمى:"وأصلاً على أي أساس سلطنة عمان تشارك في بطولة العالم للرقص هيب هوب، المفروض يعتذروا من توجهت لهم الدعوة".

ما سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبدالله العنزي ؟

وسام السويلمي تصل الرياض أخيرًا وسط حماية أمنية

المتابعون يتمنون الشفاء للفارس السعودي عمرو زيدان .. ما القصة ؟