آليسون يعترف باهتمام ريال مدريد وليفربول

آليسون

قال آليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل أنه يرغب بترتيب أموره بعد كأس العالم.

وشارك الحارس المتألق في فوز بلاده على منتخب النمسا بنتيجة 3-0، في مباراة أقيمت ضمن استعدادات السيليساو للمونديال على ملعب إيرنيست هابل في فيينا.

وأوضح آليسون في تصريحات صحفية، أنه يرغب بإنجاز كل شيء حتى يركز على كأس العالم، حيث قال: "بكل صراحة، تركت كل أموري إلى وكيل أعمالي، إذا لم يحلها قبل المباراة الأولى أمام سويسرا، سنضطر للانتظار لبعد كأس العالم.

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"تركيزي منصب الآن بنسبة 100% على منتخب البرازيل".

كما سئُل آليسون عن اهتمام ريال مدريد وليفربول بخدماته، ليعترف بأن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً صحيح: "نعمل على جميع الاحتمالات، إلى جانب روما، دائماً نحترم النادي، لنرى ماذا سيحدث الأسبوع القادم".

يذكر أن منتخب البرازيل سيشارك في المونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات كوستاريكا وسويسرا وصربيا.