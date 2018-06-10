بايل يرفض الانتقال لبايرن ميونيخ

غاريث بايل

رفض غاريث بايل، جناح ريال مدريد، الانضمام لبايرن ميونيخ مفضلاً العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الدولي الويلزي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا استيائه من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها وتفكيره في الرحيل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن بايل لا يود اللعب في الدوري الألماني ويرغب في العودة إلى البريميير ليغ والذي شهد بداية تألقه مع توتنهام قبل الانضمام للملكي.

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وأوضحت أن جناح توتنهام لا يرى الدوري الألماني مناسباً له، وأنه قد ينضم لصفوف مانشستر يونايتد في المقابل.

يذكر أن بايل شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وسجل هدفي التتويج في اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.