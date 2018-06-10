ميسي: لم أفكر يوماً بالرحيل عن برشلونة

ليونيل ميسي

يرى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بأن قضية التهرب الضريبي كانت حملة موجهة من مدريد من أجل التأثير عليه وخفض مستواه.

وواجه الدولي الأرجنتيني أزمة مع قضية التهرب الضريبي في إسبانيا عام 2013.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مررت بفترة عصيبة للغاية بسبب قضية التهرب الضريبي، كان هجوماً واضحاً من مدريد علي، لكني كنت محظوظاً بوجود عائلتي وشعب وصحفيي كتالونيا بجواري.

"لم يكن هذا فحسب، فقد كانت فترة عصيبة في برشلونة بسبب الإصابات والخروج دون ألقاب في 2014 واستعدادنا لكأس العالم في البرازيل، وطوال هذه الفترة لم أفكر مطلقاً في الرحيل".

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وواصل: "في 2015 عدت لتقديم مستويات أفضل، لكن الأمر لا يتعلق بقضية الضرائب، فأنا أستطيع عزل نفسي عن كل هذه الأمور وبالتحديد حينما أكون مع زوجتي وأطفالي".

وأشار ميسي إلى أنه بكى من قبل مع برشلونة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا عام 2010 على يد إنتر، وعام 2012 على يد تشيلسي، وبالأخص في الأخيرة بسبب إهداره ركلة جزاء.

وأتم: "ربما عشت فترات صعبة في برشلونة، لكني لم أمر أبداً بفترات إحباط ودائماً ما أبحث عن العودة وتقديم مستوى أفضل".

يذكر أن ميسي حقق 33 بطولة مع برشلونة أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.