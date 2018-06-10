بونوتشي يرشح إيطاليا للفوز بكأس العالم

ليوناردو بونوتشي

أكد المدافع ليوناردو بونوتشي أنه مستمر في صفوف ميلان الموسم القادم وأنه لا يعاني من أي مشاكل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الإيطالي لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن النادي اللومباردي لن يعاني مادياً للدرجة التي تجعله يرحل.

وقال بونوتشي: "لا يوجد أي نوع من المشاكل، نأمل أن تنتهي الإشاعات، فنحن في ميلان نسعى لبناء فريق قوي.

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"هدفنا بكل تأكيد هو العودة لدوري أبطال أوروبا، ومن أجل العودة لطريقنا الطبيعي، والتنافس على الألقاب الكبيرة".

وعن توقعاته لكأس العالم قال: "أعتقد أن الأرجنتين هي الفريق الذي سيحقق اللقب، وبالطبع حزين لغياب إيطاليا".

يذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن بونوتشي قد يكون ضمن اللاعبين الذين سيرحلون عن ميلان الموسم المقبل لسد عجزه المالي فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف.