فاران: كان زيدان محقاً في الرحيل عن ريال مدريد

زين الدين زيدان

يرى رافاييل فاران مدافع ريال مدريد أن مدربه السابق زين الدين زيدان ربما كان محقاً في رحيله عن النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الفرنسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأكد خلالها أن ريال مدريد بحاجة للتغيير.

وقال فاران: "يمكن لتغيير بسيط أن يكون مفيداً للجميع، سنكتشف لاحقاً أن زيدان كان محقاً، علينا النظر إلى موسمنا في الدوري الإسباني، ربما نحتاج لهذا التغيير.

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"لم نعرف أنه راحل قبل ذلك، فقط قبل المؤتمر الصحفي الخاص به بعث برسالة للاعبين، تفاجئنا بالطبع وكانت لحظات حزينة.

"لكني أشعر بالسعادة في ريال مدريد ولدي عقد يستمر حتى 2022، أتمنى أن تستمر الأمور بشكل جيد".

يذكر أن زيدان رحل عن ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.