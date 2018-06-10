أهداف مباراة البرازيل والنمسا 3-0 الودية

البرازيل تتغلب على النمسا بثلاثيةٍ نظيفة

أنهى منتخب البرازيل استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 منتصف الشهر الجاري بفوزٍ كبيرٍ على حساب مستضيفه النمساوي وبثلاثيةٍ نظيفة، وذلك في اللقاء الودي الذي جرى بينهما على ملعب إيرنيست هابل في فيينا.

جاءت الأهداف عن طريق غابرييل جيزوس (36)، ونيمار (63)، وفيليب كوتينيو (69).

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يذكر أن منتخب البرازيل يشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات صربيا وكوستاريكا وسويسرا.