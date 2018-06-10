رئيس فرنسا يؤيد استبعاد بنزيمة عن المنتخب

كريم بنزيمة

دعّم الرئيس إيمانويل ماكرون موقف المدير الفني ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، بقرار استبعاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.



بنزيما سجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ليقود الملكي للتتويج باللقب الـ 13 في مسيرته.



وقال ماكرون في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "في البداية أنا لست مدرباً والقرارت الرياضية لا تخصني، ويجب محاسبة المدرب على اختياراته، ولكني أبدى رأيي كمشجع.

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"لا شك أن بنزيمة لاعب جيد، ويتألق لسنوات في إسبانيا مع ريال مدريد ويمتلك الموهبة الكبيرة.

"ولكن حتى الموهبة الفذة قد تتسبب في إفساد الفريق ككل، والأهم الحفاظ على قوام المنتخب حتى لو على حساب كريم بنزيمة".

وشارك مهاجم ريال في كأس العالم بالبرازيل 2014، لكنه غاب عن يورو 2016 وكذلك مونديال روسيا الحالي.