ميسي يلمح للاعتزال الدولي بعد المونديال

ليونيل ميسي

ألمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة لاحتمالية اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي بعد نهاية كأس العالم منتصف الشهر القادم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد الأرجنتين لصحيفة "سبورت" الإسبانية، وأكد خلالها أنه لا يعلم ما سيفعله بعد المونديال.

وقال ميسي: "لا أعلم بعد، كل شيء يعتمد على الطريقة التي ستنتهي بها البطولة.

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"حقيقة أننا خسرنا ثلاثة نهائيات متتالية منحنا لحظات صعبة للغاية مع وسائل الإعلام الأرجنتينية، بسبب الاختلاف في طريقة رؤيتهم ورؤيتنا للصعود لثلاث نهائيات.

"الوصول لثلاث نهائيات ليس سهلاً على الإطلاق، هذا أمر يجب تقديره، صحيح أن عليك الفوز باللقب وهذا أمر مهم بالتأكيد، لكن التأهل إلى هذه البطولات لم يكن سهلاً".

يذكر أن منتخب الأرجنتين ستخوض كأس العالم في مجموعة تضم أيضاً منتخبات كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.