رئيس نابولي يؤكد قرب انتقال جورجينيو لمانشستر سيتي

جورجينيو

أكد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي، أن صفقة انتقال لاعب وسط الفريق جورجينيو إلى مانشستر سيتي أوشكت على الانتهاء.

ورفض نابولي عرضاً من سيتي مقابل 45 مليون يورو، ليقوم النادي الإنجليزي برفع عرضه إلى 53 مليون يورو تشمل الإضافات ليقترب من سعر نابولي وقيمته 60 مليون.

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وأشار لاورينتيس إلى قيام النادي الإنجليزي برفع عرضه جعل الأمور أكثر سهولة، وستتم الصفقة بنجاح خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قال: "أعتقد أن الأمور اقتربت كثيراً، كل شيء ممكن وتجمعنا علاقة جيدة بمانشستر سيتي.

"لم نتوصل لاتفاق نهائي بخصوص السعر، لكننا اقتربنا وسننهي المفاوضات قريباً".

من ناحية أخرى، أوضح جواو سانتوس وكيل أعمال النجم الإيطالي برازيلي الأصل أن المفاوضات دخلت في مراحلها الأخيرة لتحسم الصفقة قبل نهاية هذا الأسبوع.