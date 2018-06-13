المساكني يلتحق ببعثة منتخب تونس رغم الإصابة

يوسف المساكني

قرر التونسي يوسف المساكني السفر إلى روسيا من أجل التواجد مع بعثة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم رغم الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وتعرض نجم الدحيل لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، رفقة فريقه القطري نهاية الموسم الماضي، وباتت عودته إلى الملاعب من جديد متوقعة في ديسمبر القادم.

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وسيلتحق صاحب الـ 27 عاماً، ببعثة نسور قرطاج خلال الأيام القليلة القادمة، ليتواجد مع المنتخب قبل مباراته الأولى في البطولة.

ويواصل منتخب تونس استعداداته لمباراته أمام نظيره الإنجليزي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة الاثنين القادم.

ومن المنتظر أن يستكمل نسور قرطاج مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب بلجيكيا في 23 يونيو، ومنتخب باناما بعد ذلك بـ 5 أيام.