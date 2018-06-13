رسمياً: رمضان صبحي ينتقل إلى هادرسفيلد تاون

رمضان صبحي

أعلن هادرسفيلد تاون ضم الشاب رمضان صبحي لصفوفه قادماً من جاره ستوك سيتي في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.

ووقع الدولي المصري الشاب على عقد انتقاله بعد أسبوع من إجرائه الفحص الطبي، وذلك لـ 3 مواسم.

وشارك صبحي مع ستوك سيتي خلال موسمين في 40 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط.



ويتواجد المصري الشاب ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2018.

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وعلق ديفيد فاغنر مدرب هادرسفيلد على انضمام صبحي قائلاً: "أنا سعيد جداً، أرحب بانضمام رمضان، إنه يتمتع بموهبة حقيقة، وقد أنجز الكثير وهو ما زال في الـ 21 عاماً، كما خاض أكثر من 20 مباراة دولية وهو في قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس العالم.

"سينضم رمضان للفريق في موسم التحدي، لديه المهارة والجودة، كما أنه ذكي ومباشر وسريع في التفكير ولديه المساحة للتطور، وهذا أمر مثير".

وأنهى بقوله: "نحن نعمل بجد وننظر للأمام، وسنسعى لإنجاح تواجد رمضان معنا في التدريبات".