تقرير: ليمار مرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ليمار

أبدى موناكو موافقته على رحيل نجمه توماس ليمار هذا الصيف وفقاً لتقرير نشره موقع "جول".

ويعد الدولي الفرنسي من أكثر الأجنحة الهجومية المطلوبة في أوروبا، نظراً للمستويات الرائعة التي قدمها مع فريق الإمارة.

ويتواجد ليمار ضمن قائمة منتخب بلاده المستدعاة للمشاركة في كأس العالم 2018.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الجناح الأيسر الشاب بات في طريقه للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

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ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات التي تسبق انطلاق كأس العالم.

وكان أنتوان غريزمان قد عبر عن آسفه في وقت سابق عن تأجيل إعلانه عن موقفه من البقاء مع أتلتيكو مدريد أو الرحيل.

ويعاني النادي الإسباني من قلة لاعبي الأجنحة، بعد بيع الثنائي، يانيك فيريرا كاراسكو ونيكولاس غايتان في يناير الماضي.

وشارك ليمار صاحب الـ 22 عاماً مع موناكو في 127 مباراة خلال 3 مواسم، وسجل 22 هدفاً وصنع 32 هدفاً آخر.