سبورت: ديبالا يقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان

باولو ديبالا

يقترب باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس من الانضمام إلى باريس سان جيرمان وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وظفر الدولي الأرجنتيني ببطولة الدوري الإيطالي والكأس المحلي مع يوفي، لكنّه لم يشارك في كثير من المباريات بسبب خلافاته مع ماسيميليانو آليغري.

وقالت الصحيفة الكتالونية أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع ديبالا ليكون خليفة إيدينسون كافاني لرغبة مدرب الفريق توماس توشيل في عدم الاعتماد على مهاجم صريح.

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وأوضحت أن توشيل يفضل ثلاثي هجومي مكون من نيمار وديبالا ومبابي مما يتيح له خيارات أفضل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد هو الآخر يرغب في التعاقد مع هداف البيانكونيري خاصة في حال رحل غاريث بايل وكريستيانو رونالدو عن الفريق.

وقد يفشل باريس سان جيرمان في التعاقد مع ديبالا بسبب قانون اللعب المالي النظيف بعد صفقة نيمار وكيليان مبابي.

يذكر أن جيانلوجي بوفون حارس يوفنتوس السابق قد ينضم لباريس سان جيرمان مجاناً أيضاً بعد رحيله عن البيانكونيري.