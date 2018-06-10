رئيس فرنسا يدعم إعادة بلاتيني لرئاسة يويفا

ميشيل بلاتيني

دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواطنه ميشيل بلاتيني، للعودة لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والذي تركه في 2015.

وتعرض بلاتيني للإيقاف من قبل الحكومة السويسرية بسبب اتهامه بالفساد عام 2015 وأقيل من منصبه قبل أن يحصل على براءة وتخفيض لفترة إيقافه إلى 4 أعوام.

وقال ماكرون في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "أعتقد أن بلاتيني يستحق العودة من جديد لمنصبه بعد أن حصل على البراءة.

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"لا يهمني سوى تطبيق العدل، فما دام ثبت أن بلاتيني لا علاقة له بقضايا الفساد، فلماذا يتم إيقافه؟"

وكان بلاتيني أكد أن سبب الاتهامات هو رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).