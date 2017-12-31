قالت تقارير صحفية بريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يرغب بضم أندريه غوميش لاعب وسط برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الشياطين الحمر سيحاولون التعاقد مع الدولي البرتغالي الذي لا يشارك مع الفريق الكتالوني.

ولا يحظَ غوميش بالدعم الجماهير في برشلونة، إذ تلقى انتقادات عديدة منذ وصوله إلى كامب ناو، بعدما قدم مستويات أقل بكثير مما كان يقدمه مع فريقه السابق فالنسيا.

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وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع ما يقارب 35 مليون يورو، من أجل التعاقد مع غوميش.

وأشارت إلى أنه في ظل الوصول المحتمل، لنجم ليفربول، فيليب كوتينيو، فإن إدارة البارسا قد توافق على رحيل غوميش، لكنها قد تطلب من إدارة يونايتد رفع قيمة العرض من أجل إتمام الصفقة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه، خلال السوق الشتوي، في ظل تذمر مدربه مورينيو، من ضعف إنفاق النادي، مقارنةً بغريمه مانشستر سيتي.