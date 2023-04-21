البوابة - عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لقوله: "إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و فيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء"، لكن هناك أدعية الصباح لراحة البال يوم الجمعة:

أدعية الصباح لراحة البال يوم الجمعة

اللهم ارزقني العفو والعافية في ديني ودنياي، ومالي، وأهلي يا ارحم الرحمين.

اللهم ارزقني راحة البال، وصفاء النفس وأعطيني من كرمك، ورحمتك.

اللهم أنى أسألك أن تجبر خاطري، وتيسر لي أمرى يا سميع الدعاء.

اللهم استر عوراتي، و آمن روعاتي، وأصلح لي ديني ودنياي التي فيها معاشي، وعاقبة أمري.

اللهم أنى اسألك أن تجعل الحياة الدنيا زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أبعد عني أصدقاء السوء، اللهم أبعد عني الفواحش والمعاصي، واغفر لي ذنوبي، وطهر قلبي يا ارحم الراحمين.

دعاء راحة البال

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

دعاء لراحة البال وعدم التفكير

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

يا رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

اللهم يا رب اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يا رب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

دعاء لراحة البال والطمأنينة لشخص

اللهمّ سهّل أمره، واشرح له صدره، وأبعِد عنه الهمّ، والضيق، والحزن، وألهِمهُ الصبر والقوة.

يا رب حقق له ما يتمناه قلبه، وأعِنه في أموره كلها فليس له معين غيرك.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

يا رب أرِح قلبه، وأرِح باله وأسعِده، وارزقه وقِرَّ عينه.

اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي. اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقاً كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيداً، ويومهم سعيداً، وعمرهم مديداً يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً.

دعاء لراحة البال وتيسير الأمور

اللهم ارزقني راحة البال وسكينة النفس، ونجّني يا رب من كل ضيقٍ، وكربٍ، ونكد.

اللهم وكّلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبّر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين.

اللهم إني أسألك الخير كله عاجلًا أو آجلًا، وأعوذ بك من الشر كله والهم والكدر.

للهم وكّلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبّر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين.

اللهم يا رب إني أسألك الخير كله عاجلًا أو آجلًا، وأعوذ بك من الشر كله والهم والكدر.

اللهم امنن علي براحة النفس وتيسير أموري كلها فأنت الميسّر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تُزيل من قلبي كل خوف وقلق يسكنني، وأنزل على قلبي السكينة والهدوء برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في صباح يوم الجمعة

اللهم بارك لي في رزقي، وأكثر الخير فيه يا أرحم الرحمين.

اللهم إني أسألك بعطفك، ولطفك أن تقضي لنا الديون إن تراكمت، وكفنا حلالك عن حرامك يا واسع العطاء.

اللهم يا ذا الجلالة أفتح لنا خزائن رحمتك، اللهم أبعد عنا عذاب جهنم، و إرزوقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا.

يا الله أسألك من فضلك العظيم أن ترزقني، ولا تحوجني لأحد غيرك وزدني لك شكراً، يا أرحم الرحمين.

اللهم لا تؤخذنا بما نسينا أو أخطائنا، وعفو عنا، إنك أنت الرحمان الرحيم.

اللهم إني أسألك الرزق، والغني، وراحة البال، اللهم يا رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أرزقني بحلالك وأبعد عني حرام الدنيا.

دعاء لراحة النفس وإزالة الهم

اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

يارب لا تدع أمراً في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلماً سكن في قلبي طويلاً ٳلا ويسّرته لي.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا .

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين .

اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً إجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك .

يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ و وأنْ أعمَلَ صالحاً ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي .

دعاء صباح الجمعة المباركة

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهمّ يا رب في صباح يوم الجمعه انا نستغفرك من كل ذٓنب يكون سبب في قطع الرجاء و رد الدعاء و تٓوارد البلاء و ترادُف الهموم و تضاعف الغموم اللهم ارحم موتانا واسكنهم الفردوس الأعلى.

اللهم يا رب ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء وحسن الأداء، وبركة العطاء.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالّين ولا مضلّين، حرباً لأعدائك، وسِلْماً لأوليائك، نحبُّ بحبِّك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفَك من خلقِك.

دعاء يوم الجمعة في العشر الأواخر من رمضان

دعاء ليلة الجمعة وليلة القدر

دعاء لنفسي في يوم الجمعة