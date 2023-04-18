البوابة - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، حيث يبدأ الكثير من المسلمين بالبحث على محركات البحث "جوجل" عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مختلفة البلدان وكيفية أدائها.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

موعد صلاة عيد الفطر 2023 مصر

يأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الاردن

ووفق وزارة الأوقاف في المملكة الأردنية حددت موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأردن، في تمام الـساعة 6:45 صباحًا في مختلف أنحاء المملكة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في تركيا

تبدأ صلاة عيد الفطر بتركيا في تمام الساعة 6:34 صباحا بمنطقة وسط المدينة بإسطنبول في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سعودية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق ليوم 21 أبريل 2023، وتكون في تمام الساعة 5.16 صباحًا حسب توقيت مدينة الدمام، وفي حدود الساعة 6.02 صباحًا بتوقيت مدينة الطائف، وموعد صلاة عيد الفطر 2023 بتوقيت المدينة المنورة هو 6.01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جدة

تبدأ صلاة عيد الفطر في مدينة جدة في تمام الساعة 6.07 صباحًا، بينما يوافق موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في تمام الساعة 6.07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الرياض

يكون توقيت صلاة عيد الفطر تبعًا لمدينة الرياض هو في تمام الساعة 5.32 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب عند الساعة 4:47 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإمارات

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات توقيت أبو ظبي الساعة 6:02 صباحًا، بينما توقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات بتوقيت العين الساعة 5:57 صباحًا، توقيت صلاة عيد الفطر الفجيرة الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في امريكا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أمريكا ولاية نيويورك 6:13 صباحاً، بينما موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أمريكا في ولاية كالفورنيا 6:19 صباحاً، بينما موعد صلاة عيد الفطر 2023 في أمريكا في ولاية فرجينيا 6:46 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في اسبانيا

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدريد عاصمة إسبانيا في حدود الساعة 7:28 صباحًا، أما في بلد الوليد التي تتوسط خريطة إسبانيا موعد الصلاة بها في تمام الساعة السابعة ونصف، أما في غرناطة تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 7:34 صباحًا، أما في نطاق إقليم كتالونيا تكون الصلاة في تمام الساعة 7:٢ صباحًا.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر تكون ركعتان، يتم التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق، أما في الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب إمام الجامع خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم، وكل عام وأنتم بخير.

ماذا يقال بين التكبيرات في صلاة العيد؟

عن عبد الله بن مسعود قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني كان حسناً، وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

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