حصاد 2018: الدورة الشهرية مشاعر ممزوجة بين القلق والراحة‎‎

تستمر الدورة الشهرية مدة 28 يوم قد تطول عند بعض النساء إلى 33 يوم

الدّورة الشهريّة هي مجموعة من التّغيرات التي تصيب بطانة الرّحم، فتنفصل فيها وتتفتّت وتنزل إلى عنق الرّحم لتخرج من الجسم، وتتكرّر هذه العملية مرّة كلّ شهر، ولهذا السّبب سُمّيت بالشهريّة. يؤثّر في الدّورة جهاز مكوّن من عدّة أعضاء أهمّها الغدّة النّخامية المسؤولة عن تنظيم الهرمونات ونسبة إفرازها، المبيضان اللذّان يحفظان البويضات، والحالة النّفسية التي تؤثر بشدّة على صعوبة أو سهولة فترة الدّورة.

وتستمر الدّورة الشهريّة مدة 28 يوماً، قد تطول عند بعض النّساء إلى 33 يوما أو تختزل إلى 26 يوماً، ويُحتسب أول يوم للدّورة منذ أول يوم لنزول الحيض. الأيام من 1 -13 في أول أيام الدّورة يكون فيها الدّم خالٍ من الهرمونات الجنسية (إستروجين وبروجستيرون)، ثم تقوم الغدّة النّخامية الموجودة في المخ بإفراز الهرمون المُنشّط لنمو حويصلة المبيض التي تنتج هرمون الأستروجين، ويؤدّي ارتفاع مستوى الإستروجين إلى تنشيط نموّ بطانة الرّحم لتصبح مستعدة لاستقبال البويضة المُلقّحة في حالة حدوث حمل. في منتصف الدّورة الشهريّة يرتفع مستوى هرمون الإستروجين لأعلى درجاته، وهذا يؤدّي إلى إنتاج المزيد من الهرمون المنشط لحويصلات المبيض بنسبٍ عالية ويكون مصاحباً لهرمون ينشّط الجسم الأصفر الذي يفجّر البويضة لتخرج من المبيض. الأيام 15 - 28 تتحرّك البويضة داخل قناة فالوب باتّجاه الرّحم الذي يُفرز هرمون البروجسترون في النّصف الثّاني من الدّورة، وخلال ثلاثة أيام قبل الحيض ينكمش الجسم الأصفر ويموت وبالتّالييي ينخفض هرمون البروجستيرون.

أعراض الدّورة الشهريّة:

- الاكتئاب، والبكاء، والقلق، والعصبيّة، وسوء عام في المزاج، الأمر الذي يُفسّر سبب الإفراز الزّائد للهرمونات.

- الصّداع، والتّعب، وفقدان القدرة على التّركيز واتّخاذ القرارات، والميل إلى الانعزال، والوحدة والاكتئاب.

- الإحساس بألمٍ وانتفاخٍ في أسفل البطن والحوض، ويبدأ منذ نزول دم الحيض وقد يستمرّ لفترةٍ تتراوح بين ثماني ساعات حتّى اثنتين وسبعين ساعة.

- آلامٍ حادّة في الثدي، وهي آلام لا تدوم لكنّها مزعجة وغير خطيرة، وتكون بسبب ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في الدّم، ومع انتهاء فترة الحيض تجد أن الأعراض قد زالت وعاد الثّديان إلى حجمهما الطّبيعيين.

- زيادة الوزن؛ ويعود ذلك إلى الشّهية القويّة والشّراهة والإقبال على تناول الطّعام، خاصّة الغنيّة بالسكريّات كالشوكولاتة، والميل إلى تناول الأطعمة الدّسمة.

- تغيّر عادات النّوم وتتراوح بين الأرق بسبب تزاحم الأفكار السّوداوية، والرّغبة في النّوم لفترة أطول من المعتاد بسبب الحالة النّفسية السّيئة والميل إلى الوحدة.

- مشاكل جلديّة؛ مثل ظهور الحبوب على الوجه، أو جفاف عام في البشرة.

- حدوث آلام في المفاصل والعضلات، وضعف عام في الجسم.

- التّناقص في الاهتمام بالنّشاطات اليوميّة مثل: العمل، والدراسة، والتّواصل مع الأصدقاء وممارسة الهوايات.

- الشّعور بالغضب والانفعال، وتزايد حدوث المشكلات مع الأشخاص الآخرين خلال فترة الدّورة الشهريّة.

- الشّعور بتجمّع السّوائل في الجسم والتّورم والانتفاخ؛ تختلّ النّسبة المثالية للهرمونات في هذه الفترة، فترتفع نسبة الإستروجين الذي يعمل على تخزين الأملاح والسّوائل، وبالتّالي يكون الشّعور بانتفاخ القدمين والبطن والثّديين.

وفي هذا المقال نقدم لكِ سيدتي ملف شامل يضم مقالات الخاصة بالدورة الشهرية والتي تشغل بال كل سيدة:

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